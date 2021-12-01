Vatandaş şikayetçi: Çocuklarımı okula nasıl götüreceğim? İşe nasıl gideceğim?

Vatandaş güne akaryakıt sıkıntısıyla başladı. İstasyonlarda 98 oktan ve mazot bulmak zor.

Sabah saatlerinden itibaren birçok vatandaş sosyal medya hesaplarından istasyonlarda mazot ve 98 oktan sıkıntısı olduğu paylaştı. Vatandaşların ortak isyanı: “Yarın çocuklarımı okula, kendimi de işe getirebileceğim ileriki günlere Allah kerim!”

Sabahtan beri 6 istasyon gezdiğini söyleyen vatandaş paylaşımında “Aldığım ortak cevap 10 gündür bize yakıt verilmiyor bugün artık tanklarımız bitmek üzere ve ülkede kaos çıkacak” ifadelerini kullandı.