Teksas’ta “Covid-19 yardımlarıyla” Lamborghini satın alan kişiye 9 yıl hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Teksaslı 30 yaşındaki Lee Price’ın Covid-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu belirtildi.

Lee’nin Covid-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1,6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.