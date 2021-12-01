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Teksas’ta “Covid-19 yardımlarıyla” Lamborghini satın alan kişiye 9 yıl hapis cezası

1 Aralık 2021
Teksas'ta Covid-19 yardımlarıyla Lamborghini satın alan kişiye 9 yıl hapis cezası





ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek elde ettiği yeni tip Coronavirüs (Covid-19) yardım fonları ile Lamborghini araç dahil, lüks alımlar yapan bir kişi, 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Lee’nin çektiği 1,6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.

Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Dairesinin, Covid-19 yardım fonlarında sahtekarlık yapmaktan 150’den fazla sanık hakkında 95’ten fazla cezai dava açtığı ve bu davalar sonucu dolandırıcılıkla elde edilen fonlardan 75 milyon doların üzerinde nakdin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.



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1 Aralık 2021


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