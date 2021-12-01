Teksas’ta “Covid-19 yardımlarıyla” Lamborghini satın alan kişiye 9 yıl hapis cezası

ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek elde ettiği yeni tip Coronavirüs (Covid-19) yardım fonları ile Lamborghini araç dahil, lüks alımlar yapan bir kişi, 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Dairesinin, Covid-19 yardım fonlarında sahtekarlık yapmaktan 150’den fazla sanık hakkında 95’ten fazla cezai dava açtığı ve bu davalar sonucu dolandırıcılıkla elde edilen fonlardan 75 milyon doların üzerinde nakdin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.