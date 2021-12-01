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Uğur Şahin: Omicron varyantı nedeniyle korkuya, paniğe gerek yok

1 Aralık 2021
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin corona virüsün yeni varyantı Omicron nedeniyle korkuya gerek olmadığını ifade etti.





BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin corona virüsün yeni varyantı Omicron nedeniyle korkuya gerek olmadığını ifade etti. Şahin, “Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz” dedi.



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1 Aralık 2021


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