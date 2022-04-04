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Vatandaş isyan etti: Kıb-Tek önünde yumurtalı protesto

4 Nisan 2022
Vatandaş isyan etti: Kıb-Tek önünde yumurtalı protesto







Elektrik faturalarına isyan! KIBTEK önünde yumurtalı protesto




KIB-TEK’in bugün sabah saatlerinde gönderilmeye başlayan Mart ayına ait zamlı elektrik faturaları büyük eleştiriler alıyor.



Vatandaşlar, gelen zamlı elektrik fiyatlarına sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tepkiler koyuyor.

Az önce KIB-TEK binası önünde ilginç bir eylem gerçekleştirildi. Bir vatandaş KIB-TEK önüne giderek yumurta fırlattı. KIB-TEK yöneticilerine kızan ve binaya yumurta fırlatan vatandaş için polis çağrıldı ve eylemi bitirmesi istendi.

Her eve önceki ayın en az iki katı civarında gelen elektrik faturalarına karşı vatandaşların ilerleyen günlerde daha farklı tepkiler de gösterebileceği konuşuluyor.

 



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4 Nisan 2022


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