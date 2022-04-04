TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.

Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.

– Nihat Özdemir ne söyledi?

Nihat Özdemir, yayın ihalesiyle ilgili Kulüpler Birliği ile bir araya gelecekti. Ancak bu toplantı öncesi istifa kararı aldı. Kulüp başkanlarına “Hakkınızı helal edin” dedi. Süreci, Servet Yardımcı ile sürdüreceklerini söyledi.

– Yeni TFF Başkanı kim olacak?

Türkiye Futbol Federayonu Başkanlığı için TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin isimleri geçiyor