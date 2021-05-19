Vatandaş Ercan isminden yana

Başbakan Ersan Saner’i Ercan Havaalanı’nın isminin değiştirilmeyeceğini açıklamak durumunda bırakan kamuoyu tepkisi, araştırma sonuçlarına da yansıdı.

Halkın güncel konulara ilişkin düşüncelerini belirlemek üzere gerçekleştirilen en yeni araştırma, vatandaşların Ercan Havaalanının isminin Dr. Fazıl Küçük Havaalanı olarak değiştirilmesi fikrine karşı olduğunu ortaya koydu.

Metron Araştırma Şirketi tarafından telefonla ve CAPI yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen 650 kişilik ankette isim değişikliğine destek verenlerin oranı yüzde 20’de kalırken; ismin aynı kalmasını isteyenlerin oranı yüzde 56’ya ulaştı.

“Ercan Havaalanının isminin Dr. Fazıl Küçük Havaalanı olarak değiştirilmesi düşüncesine ilişkin görüşünüz nedir?” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 36.5’i “kesinlikle karşıyım”, yüzde 19.3’ü “karşıyım” dedi.

Aynı soruda “kesinlikle destekliyorum” diyenlerin oranı yüzde 5.5’te kalırken, “destekliyorum” diyenlerin oranı yüzde 14,6 oldu.

Konu hakkında fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 24.2 olarak belirlendi.

Ercan Havaalanının ismine ilişkin tartışmalar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ercan’ın isminin Dr. Fazıl Küçük Havaalanı olarak değiştirileceği yönündeki açıklamasıyla başlamıştı.