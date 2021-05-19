Gazioğlu:Hükumet edenler bu sene mesaj yayınlamayın

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu sosoyal medya hesabından yayınladığı 19 Mayıs mesajında hükümete isyan etti. Gazioğlu’nun yayınladığı mesaj şöyle:

“19 Mayıs geldi , Gençlik ve Spor Bayramında Spor sahipsiz!

Hükumetin başı Başbakan ve Spordan sorumlu Bakanımız çıkacak 19 Mayıs GENCLIK ve SPOR Bayramı mesajı yayınlayacak. Bence mesaj yayınlamayın! Kimse size inanmaz! Haziran ayi geldi , ortada daha Federasyonlarin bütçeleri yok, bırakın ödemeyi! Spor da , sporcu da , gençlik de sahipsiz . Hükumet edenler bu sene mesaj yayınlamayın!

Bu devlet, spor ve gençlik adına bet ofislerinden fon topluyor , hem de en büyük fonlardan 1 tanesi! Ama anlaşılması zor, para fonda ama maliyeden bir türlü çıkmıyor!

Emeklerimizi tuketiyorsunuz!!!!”