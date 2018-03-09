“Vatandaş da pazarcı da memnun”

Gazimağusa’da vatandaşların yıllardır birincil uğrak yerine dönüşen Perşembe Pazarı’nda yapılan düzenleme hem müşterileri hem de pazarcıları memnun etti

Ali ELMAS

Gazimağusa Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Yeni Pazar Yeri” Perşembe günleri Mağusa vatandaşına hizmet vermeye devam ediyor. Üstü kapatılan Pazar alanı hem pazarcıların hem de alış veriş yapan vatandaşların iklim koşullarından olumsuz etkilenmesini ortadan kaldırdı. Pazar yerinin yeni şekli erkesi memnun etti.

Havadis’e konuşan Pazar esnafı üstü kapatılarak düzenlenen pazar yerinin çalışma koşullarını düzelttiğini anlattı. Pazar yerindeki düzenlemenin Mağusa’ya yakışır bir manzara olduğunu ifade eden pazarcılar, yağmurda ıslanma güneşte yanma dertlerinin kalmadığını belirtti.

Pazarcılar ne dedi?

Murat Zorlu: “Yeni pazar yerimiz çok güzel oldu. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlarımız artık daha rahat ve geniş ortamda diledikleri gibi alışverişlerini yapabilecekler”

Mehmet Dinçer: “Çağdaş ve temiz bir yer oldu. 25 senedir bu pazarda iş yapıyorum, yer sıkıntısı en büyük problemdi. Artık yeni pazarımızla bu sıkıntı da ortadan kalktı. İsmail başkana çok teşekkür ediyorum”

Mehmet Sepetçi: “Mekanımız gerçekten çok güzel oldu. Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun”

Keziban Elmaz: “Pazar yeri çok güzel oldu. Rahat rahat dolaşıp istediklerimizi alabiliyoruz. Çok düzenli ve çok güzel bir yatırım oldu”

Türkan Çakır: “Her şey derli, toplu, belirli bir düzene oturmuş şekilde düzenlenmiş. Ufak tefek bazı eksiklikler var ama bunun da olması gayet normaldir. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i tebrik etmek gerekir”

Ercan Kaya: “Yağmur da ıslanma derdi, sıcak da güneşin altında satış yapma derdi hepsi ortadan kalktı. Harika bir proje oldu, hem insanlarımız rahat etti hem de biz. Emeği geçen herkesi kutluyorum”