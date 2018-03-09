Hükümet “güçlü” döndü

KKTC- TC hükümetleri arasındaki görüşmenin perde gerisi aralandı. İki hükümet özellikle üç alanda hızla adım atma konusunda uzlaştı. Ekonomi, uyuşturucu ile mücadele, sağlık projeleri öncelikli

ACİL PROJE: Bir önceki hükümet programında yer almasına rağmen adım atılmayan “uyuşturucu ve etkileri ile mücadele” ve “yeni sağlık sistemi ve hastaneler” konusunda uzlaşı sağlandı. Hükümet, mevcut çalışmalar üzerinde hızla revize yapacak ve projeleri uygulanabilir hale getirecek, kaynak hazır

TAM UYUM: Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, “projelerin hızla onaylanması” konusunda Kıbrıs İşlerinden Sorumlu devlet bakanı Recep Akdağ ve KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği ile kurumlarını yetkilendirdi. Bütçe çalışmaları biter bitmez, ekonomi temelli icraatlar hız kazanacak

REFAHI ARTIRMA: iki hükümetin ortak adım atacağı adımlarla KKTC’de refahın artırılması hedefleniyor. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC hükümeti ile aylık veya 2 ayda bir periyotlarda bir araya gelinmesini önerdi, karara bağlandı

TATMİN EDİCİ: Havadis’e konuşan Türkiye Cumhuriyeti başbakanlığına yakın üst düzey bir kaynak, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Başbakanlık ve külliyedeki izlenimini özetledi: Konuşulabilen ve tatminkar cevap veren bir ekip. İş yapabilirler

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