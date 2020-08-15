KıbrısSağlık

Varış: Yerel vaka sayısı her gün artıyor

15 Ağustos 2020
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Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaynağı belli olmayan yerel vaka sayısının her gün arttığını ifade etti.

Varış açıklaması şu şekilde:

“Kaynağı beli olmayan yerel vaka sayısı her gün artıyor. Geçen 6 aylık sürece rağmen Covid-19 hastalarımız için ayrı bir pandemi hastanesi yapmayan idarenin önümüzdeki süreçteki planı nedir?

Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz.

SAĞLIK SİSTEMİMİZ CİDDİ BİR PANDEMIİYİ KALDIRACAK KAPASİTEDE DEĞİL!!!

Bunun temel sebebi yıllar içerisinde yeterli yatırımları yapmayıp kamu sağlık merkezlerimizi güçlendirmeyen hükümetlerdir.”


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