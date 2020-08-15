Türkiye

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı

15 Ağustos 2020
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Türkiye‘de 21 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 955’e yükseldi. 1256 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 248 bin 117’ye yükseldi. Böylece, son 45 günün yüksek pozitif tanı “yeni hasta” sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 15 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1256 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 21 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 955’e, toplam vaka sayısı ise 248 bin 117’ye yükseldi.

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif,

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 230 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 992 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 229 bin 972’ye yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.


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