Gazimağusa’nın kurtuluşu törenlerle kutlandı

Gazimağusa’nın kurtuluşu kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören Zafer Anıtı’nda düzenlendi. Törende ilk olarak Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konuldu. İstiklal Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve bayraklar göndere çekilmesiyle buradaki tören sona erdi.

Daha sonra İsmet İnönü Bulvarı’na geçilerek ikinci tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter günün anlamam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Gazimağusa kentinin 46 yıl önce yaşanan savaştan varoluş mücadelesini kazandığını ifade efen Arter, yaşanan silahlı çatışmalar neticesinde 21 şehit verildigini dile getirdi.

Arter, şehitleri saygıyla anarken “kutsal emanetlerini yaşatmak borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

Daha sonra 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Kurmay Binbaşı Abdülkadir Köksal gerçekleştirdiği konuşmada , Gazimağusa,’da yaşanan şanlı varoluş mücadelesini anlatarak, bu uğurda hayatlarını yitiren aziz şehitleri rahmetle andı, gazilere de şükran belirtti.

Konuşmaların ardından Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları grubunun gösterisi yer aldı.

Tören, resmi geçitin ardından sona erdi.