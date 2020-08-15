Taçoy’dan ortak ses verme çağrısı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Türkiye Cumhuriyeti’nin; hem kendi münhasır ekonomik bölgesinden doğan hakları, hem de KKTC hükümetinden aldığı yetkiyle, Kıbrıs Türkü’nün hakları için Doğu Akdeniz’de vermiş olduğu mücadelenin takdire şayan olduğunu belirtti.

“Hem Atina, hem Güney Lefkoşa hükümetlerinin, yedi düveli taciz ederek Akdeniz’i bir savaş alanına çevirmesine, KKTC siyasileri olarak sessiz kalamayız, kalmamalıyız” diyen Taçoy, Türkiye’nin sadece kendi için değil, Kıbrıs Türk halkının refah ve huzuru için de Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

“Mavi vatan” projesinin, Türkiye ile KKTC’nin aynı zamanda “ortak vatan” projesi olduğunu kaydeden Bakan Taçoy, hükümet ve şahsı adına Türkiye’nin yürüttüğü faaliyetleri ortak faaliyet kabul ettiklerini ve her türlü haklarını korumakta kararlılık ortaya koyduklarını belirtti.

Taçoy, “Bir kez daha çağrımızı yineliyorum: Atina ve Güney Lefkoşa hükümetleri uluslararası hukuka bağlı kalmalı, AB ülkelerine ait donanmaları Doğu Akdeniz’e davet etmek yerine, bir masa etrafında soruna barışçıl bir çözüm bulunması yolunu seçmelidir” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı ve muhalefete de, tek ses verilerek Türkiye’nin yanında yer alınması yönünde çağrı yaptı.