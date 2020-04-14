Varış: Fazla sayıda insanımızın zarar görebilir

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası – Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, sendikanın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide ülkenin sağlık sistemi ile ilgili önemli konulara değindi.

İşte o paylaşım:

Ülkemizde ilk covid-19 vakalarının görülmesiyle birlikte bulaşma riski yüksek olan bu virüsün yayılmasının yavaşlatılması ve sağlık sisteminin olası salgınla mücadeleye hazır hale getirilebilmesi için çeşitli tedbirler alınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği gibi covid-19 özellikle bizim gibi sağlık sistemi zayıf olan ülkeler için daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ülkenin yurt dışına kapatılması ithal hasta sayısının azaltması açısından, toplumdaki bireylerin kalabalık ortamlara girmesinin engellenmesi ise ülkedeki enfeke kişilerin virüsü diğer bireylere bulaştırmaması açısından önemliydi. Ancak bu süreçte sağlık sistemimiz olması gereken şekilde hazırlanamadı. Diğer yandan Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin çeşitli bahanelerle pandemi hastanesi yapılmasıyla covid-19 dışındaki hastaların aldığı sağlık hizmeti büyük oranda kesintiye uğramıştır. Yeniden açılma/lockdown’un en önemli şartı gerek covid-19 hastalarının gerek diğer hastaların yeterli kamusal sağlık hizmetini alabileceği koşulları oluşturmaktır. Hangi nedenle olursa olsun bu koşullar sağlanmadan atılacak olan her türlü adımın hastaları tedavi edilememe riskiyle karşı karşıya bırakabileceği ve daha fazla sayıda insanımızın zarar görmesine neden olabileceği endişesini taşıyoruz.