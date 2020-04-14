Tatar: Partimizin seçim harcamaları ile ilgili her hangi bir sorun bulunmamaktadır

Tatar, “Önemle belirtmek isterim ki partimizin seçim harcamaları ile ilgili her hangi bir sorun bulunmamaktadır.”

Başbakan Tatar açıklamasında Özer Kanlı ile ilgili iddiaların da gerçek dışı olduğunu vurguladı ve “ bu arada söz konusu yazıda bir MYK üyemizle ilgili olarak ileri sürülenlerin gerçek dışı olduğunu da belirtmek isterim” dedi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar partinin seçim harcamaları, kampanyası ve buna bağlı iddiaları yalanladı:

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Sosyal medyada ve bazı internet gazetelerinde partimizin seçim harcamaları ile ilgili yapılan yayınlar üzerine partililerimizin ve kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Göreve geldiğim günden itibaren UBP’nin demokratik bir şekilde yetkili organları vasıtasıyla şeffaf olarak yönetileceğini her vesile ile vurguladım. Bilindiği üzere bir ay öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarını yürütüyor durumdaydık. Bu bağlamda MYK’mız, seçimle ilgili harcama yapma yetkisini Genel Sekreter başkanlığında kurulan mali komiteye vermiş ve partimiz seçim çalışmaları için yetkili komitemizin kararı ile bazı harcamalar yapılmıştır.

Bu arada seçim harcamalarında kullanılmak üzere ilgili firmaya bir ödeme yapıldığı da ilgili herkesin bilgisi dahilindedir. Kaldı ki, partimizin bu kampanya için 3.5 milyon TL gibi bir kaynak ayırması da söz konusu değildir.

Yine ilgili herkesin de malumu olduğu gibi, seçimi yürüten firma kampanya sürecinin başlamasından durdurulmasına kadar geçen 60 günlük süre zarfında seçimlere yönelik pek çok etkinlik düzenlemiş ve kampanyaya ilişkin pek çok faaliyet yürütmüştür. Yapılan işlerin arasında, üretimi tamamlanmış ve teslim alınmış seçim malzemeleri; üretilmiş ve yayınlanmış prodüksiyon işleri, reklam filmleri ile anketler olduğu gibi 11 Ocak’tan başlayarak gerçekleştirilen 40’a yakın organizasyon ve etkinlik de bulunmaktadır.

Önemle belirtmek isterim ki partimizin seçim harcamaları ile ilgili her hangi bir sorun bulunmamaktadır.

Partimiz, seçim sürecinin yeniden başlayacağı tarihten sonra ihtiyaç duyacağı tüm kampanya faaliyetlerini yetkili organlarının vereceği kararlar doğrultusunda yürütmeye devam edecektir. Bu arada söz konusu yazıda bir MYK üyemizle ilgili olarak ileri sürülenlerin gerçek dışı olduğunu da belirtmek isterim. Şimdi aklı selim ve birlik zamanıdır. Şimdi Covid- 19’la mücadele zamanıdır.”