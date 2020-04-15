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Rum Turizm Bakanlığı: En az yüzde 60 kayıp

Rum Yönetimi salgın sonrası normalleşme senaryolarını çalışmaya başladı. Rum Turizm Bakanlığı, sektörün en erken Temmuz’da çalışabileceğini düşünüyor

15 Nisan 2020

Rum Yönetimi Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrasında sektörün yeniden çalışmaya başlamasına yönelik senaryoları çalışmaya başladı. Farklı senaryolar üzerinde çalışmaya başlayan Bakanlık, ülkeye turist gelişinin Temmuz’da başlayabileceğini öngörüyor.

Acil eylem planı

Rum Turizm Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı senaryoya göre acil eylem planı yapıldı. Plana göre Paskalya tatili sonrasında yurtdışı odaklı girişimler başlatılacak. Girişimler çerçevesinde reklam kampanyalarının yanı sıra tur operatörleri ve havayolu şirketleri ile görüşmeler yapılacak ve turizm çalışanları ve tesislerin Temmuz’da işbaşı yapması için gerekli çalışmalar yürütülecek.

Yüzde 60 kayıp

Bakanlığın çalıştığı senaryoya göre, yıl içinde en az yüzde 60 kayıp yaşanacak. Yüzde 60’lık kaybın yaklaşık 1.5 milyon turist olduğuna işaret eden Rum Turizm Bakanlığı, turizm eski haline dönmesinin iki üç yıl alabileceği uyarısında bulundu.

 

Ağustos veya Eylül

Rum Turizm Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili normalleşmenin Ağustos veya Eylül ayına sarkması ve ilk turistin bu aylarda Güney Kıbrıs’a gelmesi halinde de yapılacakların çalışıldığını bildirdi. Bakanlık, yurt içi ve yurtdışı tanıtım ve reklamların Mayıs ve Haziran ayı boyunca yapılacağını da bildirdi.

 

2021 öngörü ve çalışmaları

Rum Turizm Bakanlığı çalıştığı senaryolardan hareketle 2021’e yönelik çalışmalarını da başlatma kararı aldı. Bakanlık, yaşanan tecrübelerden hareketle turizm ürününü çeşitlendirmeyi de hedefledi.

 

Kaynak: CNA



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