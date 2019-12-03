Vakıflar, YDÜ’yü devirdi: 3-2

Tonguç KOTAK

Voleybol büyükler liginde dün akşam oynanan 3 maçla devam edildi.

Kadınlarda Lefke Avrupa Üniversitesi, erkeklerde ise Vakıflar ile Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor galip geldiler.

Beş setlik maç Vakıflar’ın 3-2

Lefkoşa da oynanan ve 130 dakika süren mücadelede Vakıflar güçlü rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-2 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça YDÜ iyi başladı ve ilk seti alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Vakıflar durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette üstünlük 25-17’lik skorla YDÜ’nün oldu ve durum 2-1’e geldi. Dördüncü sete de iyi başlayan YDÜ oldu ancak pasörü Salih’in sakatlanması ile üstünlük Vakıflar’a geçti. Vakıflar dördüncü seti 25-20 beşinci seti de 15-9 alarak maçı 3-2 kazandı.

Erkekler Ligi’nde lider Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, ikinci sırada yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-1 yenerek yenilgisiz liderliğini devam ettirdi.

Kadınlarda rövanş LAÜ’nün: 0-3

Kadınlar Ligi’nde lider Doğu Akdeniz Üniversitesi kendi sahasında karşılaştığı Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 3-0 mağlup oldu.

DAÜ ilk devrede deplasmanda 3-2 yendiği Lefke Avrupa Üniversitesi’ne bu kez 3-0 mağlup olup liderliği rakibine kaptırdı.