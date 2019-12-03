FutbolSpor

1 puanla yetindiler: 1-1

3 Aralık 2019

Süper Lig’de 12. haftanın kapanış karşılaşmasında Türk Ocağı ve Gençlik Gücü berabere kalarak 1’er puan aldılar. Böylece Ocak’ın galibiyet özlemi 5 maça çıktı

 

1’ER GOL, 1’ER PUAN: Girne’de oynanan 12. haftanın kapanıış maçında Türk Ocağı ve Gençlik Gücü 1-1 berabere kaldı. Ocak’ın golü Sylla’dan gelirken GG’nin golünü de Ocran kaydetti. Ocak’ın son 5 maçının 4’ü 1-1 sonuçlandı

 

Yer: Girne, Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Abdullah Genç, Mustafa Torun

 

Türk Ocağı          1 – 1                       Gençlik Gücü

1.Cenk Yılmaz                                   14.Raif D Pehlivan

55.Bilal Ceylan                                  10.Özgür Ongun

2.İlker İnceler                                   (Dk.46 Muhammet)

6.Sylla Insa                                         4.Hacı Durdu Özer

7.Remzi Betmezoğlu                         5.Arif Öztürk

10.Doğukan Altuntaş                         (DK.90 Bora)

11.Ali Özbahar                                  15.Uche Sunday

19.Oha Jesutekevwe                       19.Ocran Idan

38.Ouincy Osei                                 20.Emir Dolu

(Dk.65 Cevdet)                                 21.Sezgin Dağ

95.Mehmet Uçar                              23.Hüseyin Taşçı

98.İbrahim Halil                                33.Prınce Boateng

88.Aşkın Kavaklı

Goller:

Dk.12 Sylla Insa                                Dk.60 Ocran Idan

 

K-Pet Süper Lig’in 12. haftasının kapanış maçında 5. sıradaki Türk Ocağı 14. sırada ligin alt sıralaraından kurtulmak isteyen Gençlik Gücü’nü konuk etti. Karşılaşmayı  kazandı.

12.dakikada Sylla’nın golüyle Ocak 1-0 öne geçti. 44.dakikada GG’nin kazandığı penaltı atışını .Prince Boateng kullandı kaleci kurtardı. İlk yarıda başka gol olmadı ve Ocak’ın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

60.dakikada Ocran’ın golüyle skora 1-1 eşitlik geldi. Karşılaşmada karşılıklı ataklar başka gol getirmedi ve Türk Ocağı ile Gençlik Gücü 1-1 berabere kaldı. Böylece Ocak’ın galibiyet özlemi 5 haftaya ulaştı.

 

 



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