Mesarya zirvede yalnız

K-Pet 1. Lig’de 12’inci haftada oynanan maçlar sonunda Mesarya 5 puan farkla liderliği korudu

K-Pet 1. Lig’de sezonun 12’inci haftasında lider Mesarya kayıpsız yoluna devam ederken 5 puan farkla zirvedeki yerini de perçinledi. Geçtiğimiz hafta lig ikincisi Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda mağlup eden Görneç’i kendi sahasında 3-1’le geçen Mesarya gelecek hafta liderliğini de garanti altına aldı.

Ligin 12’inci haftasında Doğancı karşısında bay geçerek haftayı hükmen 3-0 galip kapatan Maraş olurken oynanan diğer 7 maçta toplam 23 gol atıldı. Sadece 2 maçta eşitlik bozulmazken Lapta ve Çanakkale dışındaki tüm takımlar gol atmayı başardı.

Haftaya ikinci sırada giren Yalova, Girne deplasmanında Halk Evi’ne 2-1 mağlup olarak koltuğu Yonpaş Dumlupınar’a kaptırdı. Yonpaş Dumlupınar, Çanakkale deplasmanında 3-0’lık net galibiyete imza atarak Mesarya’nın ardından zirvede puan kaybetmeyen diğer takım oldu.

Geçtiğimiz haftayı deplasmanda aldığı 3 puanla kapatan İskele ekibi Gençler Birliği 12’inci haftada kendi sahasında Karşıyaka ile berabere kaldı. Haftayı golsüz kapatan takımlardan Lapta konuk ettiği Dörtyol’a 2-0 mağlup oldu. Lapta, lig ikincisinin 6 puan gerisine düşerken, Dörtyol ise Lapta ile olan puan farkını 2’ye düşürdü ve üst üste ikinci galibiyetine imza attı.

Sezonun 12’inci haftasında 1.Lig’de eşitliğin bozulmadığı diğer maç Esentepe ile Mormenekşe arasında oynandı. Esentepe üst üste ikinci maçını da 1-1’lik eşitlikle tamamlarken son 3 maçtır da berabere kalıyor. Mormenekşe ise 3 maç aradan sonra puan kaybetmiş oldu.

Haftanın en gollü ve en farklı galibiyetine Bostancı Bağcıl imza attı. Ligden çekilen Doğancı’nın ardından 15 ve 14’üncü sıralarda yer alan Bağcıl ile Ozanköy arasındaki karşılaşmayı 6-1 kazanan Bağcıl rakibinin 2 puan üzerine çıktı.

hafta sonuçları

Lapta 0-2 Dörtyol

Görneç 1-3 Mesarya

Bostancı Bağcıl 6-0 Ozanköy

Gençler Birliği 1-1 Karşıyaka

Girne Halk Evi 2-1 Yalova

Esentepe 1-1 Mormenekşe

Çanakkale 0-3 Y Dumlupınar

Gol Krallığı

Halil Turan (Mesarya) 17 gol

İlyas Yılmaz (Görneç) 10 gol

Ömer Kaygusuz (Lapta) 8 gol

Zekai Serdar (B.Bağcıl) 8 gol

Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Mesarya 12 10 1 1 33 10 23 31

2.Dumlupınar 12 8 2 2 26 2 24 26

3.Yalova 12 7 3 2 24 9 15 24

4.L. Gr Birliği 12 7 1 4 21 14 7 22

5.Maraş 12 6 2 4 20 17 3 20

6.Girne H Evi 12 5 3 4 22 18 4 18

7.Görneç 12 5 3 4 20 18 2 18

8.Lapta 12 6 0 6 20 19 1 18

9.M menekşe 12 5 3 4 17 23 -6 18

10.Dörtyol 12 4 4 4 14 15 -1 16

11.Karşıyaka 12 4 3 5 14 21 -7 15

12.Esentepe 12 3 5 4 13 13 0 14

13.Çanakkale 12 4 1 7 16 25 -9 13

14.B Bağcıl 12 3 1 8 16 21 -5 10

15.Ozanköy 12 2 2 8 11 26 -15 8

16.Doğancı 12 0 0 12 0 36 -36 0

hafta programı

Cumartesi (14.00)

Yalova – Lapta

Çanakkale – Görneç

Karşıyaka – Bostancı Bağcıl

Y Dumlupınar – Gençler Birliği

Pazar (14.00)

Ozanköy – Esentepe

Mormenekşe – Girne H Evi

Dörtyol – Maraş