Müthiş çekişme..!

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ve son yarışı Kaplıca-Kantara arasındaki 3,8 km’lik parkurda 13 aracın katılımıyla gerçekleşti

DENNER-TOPÇU İKİLİSİ ŞAMPİYON: Genel Klasman sıralamasında Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi hem yarışın lideri hem de sezonun Şampiyonu olurken, yarışta ikinciliği 3,468 saliselik farkla sezonun ikinciliğini kazanan Doğa Koyuncu elde ettiler. Üçüncülük ise 12,943 saliselik farkla Methodios Argyrou – Grigoris Argyrou ikilisinin oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ana sponsor Avenue Dereboyu/Cinemax, ve diğer sponsorlar KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Motul, ZET Ltd,Capital Radio ve Caldini Car Care’ın katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ve son yarışı önceki gün Kaplıca-Kantara arasındaki 3,8 km’lik parkurda 13 aracın katılımıyla gerçekleşti. 12 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Kantara’nın eşsiz dağ manzarası ve güneşli-serin havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 10.30’da start alınan yarışta ekipler 1’i deneme olmak üzere 3 kez Kaplıca-Kantara parkurunu geçtiler. Deniz Denner, Doğa Koyuncu ve Methodios Argyrou arasında büyük çekişmeye sahne olan yarışta, drift Pilotları Ahmet Öksüzoğluları ve Önem Biçentürk ‘ün start alması güne renk kattı.

Tırmanma Yarışlarının en uzun etabı olan Kantara Uzun etabında Deniz Denner kendine ait olan Pist Rekorunu geliştirerek 2.37. 190 lık derecesi ile yine bir rekora imza attığı yarışta sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi birinci, Methodios Argyrou – Grigoris Argyrou ikinci ve Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi de üçüncü oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi birinci geldiler. E4’de birinci Doğa koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş, üçüncü ise Kürşat Güdül – Orhan Keleş geldiler. S2’de Cenk Toksoy – Şakir Akaylı birinci olurken, Halil Mulla – Güner Şevketoğlu ikinci geldiler.

Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi hem yarışın lideri hem de sezonun Şampiyonu

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi hem yarışın lideri hem de sezonun Şampiyonu olurken, yarışta ikinciliği 3,468 saliselik farkla sezonun ikinciliğini kazanan Doğa Koyuncu elde ettiler. Üçüncülüğü ise 12,943 saliselik farkla Methodios Argyrou – Grigoris Argyrou ikilisi elde ettiler.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Kadınlar Kurulu organizasyonunda “Kadına karşı şiddete hayır!” farkındalığının dikkat çekildiği yarışta , Ödül Tören Kaplıca Hotel de gerçekleşerek , organizasyon tamamlandı.

Dereceler:

Pilot Co-Pilot Araç Best Tıme Derece Farkı Sınıf

1.Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 5 00:02:37,190 +00:00,000 E2

2.Doğa Koyuncu Mazda RX-7 00:02:40,658 +00:03,468 E4

3.Methodios Argyrou Grigoris Argyrou Mitsubishi Lancer Evo 3 00:02:50,133 +00:12,943 E2

4.Cenk Toksoy Şakir Akaylı Mitsubishi Lanver Evo 6 00:02:58,959 +00:21,769 S2

5.Eray Özvurulmuş İzem Özvurulmuş Nissan Skyline 00:03:03,904 +00:26,714 E4

6.Halil Mulla Güner Şevketoğ. Mitsubishi Lancer Evo 7 00:03:07,320 +00:30,130 S2

7.Kürşat Güdül Orhan Keleş Nissan Silvia 00:03:08,254 +00:31,064 E4

8.Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru İmpreza 00:03:14,927 +00:37,737 E2

9.Halil Çelik Melis Çelik Nissan Skyline 00:03:15,263 +00:38,073 E4

10.Coşkun Gürel Beliz Özügüney Mazda RX-8 00:03:23,212 +00:46,022 E4

11.Önem Biçentürk Hüseyin Ayrıl. Nissan Silvia 00:03:30,699 +00:53,509 E4

12.Kemal Topçuoğlu Orçun Yırık Honda Civic 00:03:33,151 +00:55,961 E3