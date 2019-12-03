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Müthiş çekişme..!

3 Aralık 2019

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ve son yarışı Kaplıca-Kantara arasındaki 3,8 km’lik parkurda 13 aracın katılımıyla gerçekleşti

 

DENNER-TOPÇU İKİLİSİ ŞAMPİYON: Genel Klasman sıralamasında Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi hem yarışın lideri hem de sezonun Şampiyonu olurken, yarışta ikinciliği 3,468 saliselik farkla sezonun ikinciliğini kazanan Doğa Koyuncu elde ettiler. Üçüncülük ise 12,943 saliselik farkla Methodios Argyrou – Grigoris Argyrou ikilisinin oldu

 

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ana sponsor Avenue Dereboyu/Cinemax, ve diğer sponsorlar  KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Motul, ZET Ltd,Capital Radio  ve Caldini Car Care’ın katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ve son yarışı önceki gün  Kaplıca-Kantara arasındaki 3,8 km’lik parkurda 13 aracın katılımıyla gerçekleşti.  12 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

 

Kantara’nın eşsiz dağ manzarası ve güneşli-serin havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 10.30’da start alınan yarışta ekipler 1’i deneme olmak üzere 3 kez Kaplıca-Kantara parkurunu geçtiler. Deniz Denner, Doğa Koyuncu ve Methodios Argyrou arasında büyük çekişmeye sahne olan yarışta, drift Pilotları Ahmet Öksüzoğluları ve Önem Biçentürk ‘ün start alması güne renk kattı.

Tırmanma Yarışlarının en uzun etabı olan Kantara Uzun etabında Deniz Denner kendine ait olan Pist Rekorunu geliştirerek 2.37. 190 lık derecesi ile yine bir rekora imza attığı yarışta sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi birinci, Methodios Argyrou – Grigoris Argyrou ikinci ve Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi de üçüncü oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi birinci geldiler. E4’de birinci  Doğa koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş, üçüncü ise Kürşat Güdül – Orhan Keleş geldiler. S2’de Cenk Toksoy – Şakir Akaylı birinci olurken, Halil Mulla – Güner Şevketoğlu ikinci geldiler.

 

Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi hem yarışın lideri hem de sezonun Şampiyonu

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi hem yarışın lideri hem de sezonun Şampiyonu olurken, yarışta ikinciliği 3,468 saliselik farkla sezonun ikinciliğini kazanan Doğa Koyuncu elde ettiler. Üçüncülüğü ise 12,943 saliselik farkla Methodios Argyrou – Grigoris Argyrou ikilisi elde ettiler.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Kadınlar Kurulu organizasyonunda “Kadına karşı şiddete hayır!” farkındalığının dikkat çekildiği yarışta , Ödül Tören Kaplıca Hotel de gerçekleşerek , organizasyon tamamlandı.

 

Dereceler:

Pilot                          Co-Pilot                         Araç                             Best Tıme           Derece Farkı         Sınıf

1.Deniz Denner         Ömer Topçu         Mitsubishi Lancer Evo 5         00:02:37,190           +00:00,000          E2

2.Doğa Koyuncu                                     Mazda RX-7                            00:02:40,658       +00:03,468          E4

3.Methodios Argyrou Grigoris Argyrou  Mitsubishi Lancer Evo 3          00:02:50,133       +00:12,943           E2

4.Cenk Toksoy          Şakir Akaylı           Mitsubishi Lanver Evo 6         00:02:58,959       +00:21,769           S2

5.Eray Özvurulmuş    İzem Özvurulmuş   Nissan Skyline                      00:03:03,904       +00:26,714          E4

6.Halil Mulla                Güner Şevketoğ.  Mitsubishi Lancer Evo 7      00:03:07,320          +00:30,130          S2

7.Kürşat Güdül            Orhan Keleş         Nissan Silvia                          00:03:08,254       +00:31,064          E4

8.Gölgem Paşa           Ali Paşa                Subaru İmpreza                    00:03:14,927       +00:37,737          E2

9.Halil Çelik                Melis Çelik            Nissan Skyline                      00:03:15,263       +00:38,073          E4

10.Coşkun Gürel        Beliz Özügüney    Mazda RX-8                          00:03:23,212       +00:46,022          E4

11.Önem Biçentürk     Hüseyin Ayrıl.       Nissan Silvia                          00:03:30,699       +00:53,509          E4

12.Kemal Topçuoğlu    Orçun Yırık           Honda Civic                          00:03:33,151       +00:55,961          E3

 



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