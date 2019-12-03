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Altay’la eğlendiler

3 Aralık 2019

“DİLLİRGA”YI DA SÖYLEDİ:

Girne’de sahne alan Türkiye’nin ünlü şarkıcısı Altay, hayranlarına keyifli bir gece yaşattığı konserinde ülkemizin en bilinen şarkılarından “Dillirga”yı da seslendirdi

 

Girne’deki konserinde yoğun bir hayran kitlesiyle karşılaşan Altay, eğlence dolu bir geceye imza attı. Program süresinin dolmasına rağmen mekândan ayrılmak istemeyen hayranları “Bir daha” sloganlarıyla ayakta alkışladıkları Altay’ın sahnede kalmasını sağladılar.

Sevenlerini kırmayan Altay, sahnesini 30 dakika uzattı. Sahnede kaldığı sürede enerjisiyle dikkat çeken Altay, bateristinin yerine geçerek bir şarkıyı bateri çalarak söyledi.  Şampanya yağmuruna tutulan sevilen sanatçı, hayranları için ülkenin bilinen parçalarından Dillirga’yı seslendirerek geceyi sonlandırdı.



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