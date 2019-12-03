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Ahmet Evan Türkiye turnesinde

3 Aralık 2019

Güçlü sesiyle beğeni kazanan başarılı sanatçımız Ahmet Evan önümüzdeki hafta sonu Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Sadece sahne performansıyla değil, kendi şarkılarıyla da dikkat çeken Evan sahne enerjisini Türkiye’ye yansıtmak için gün sayıyor.

İlk olarak 8 Aralık Pazar Antalya’da sahne almaya hazırlanan Evan 9 Aralık Pazartesi Ankara, 10 Aralık Salı Eskişehir ve 11 Aralık Çarşamba İstanbul konserleriyle fırtınalar estirecek. Ahmet Evan’ın konser biletlerinin satışı “Biletix” üzerinden de yapılacak. Anlaşılan son yıllarda Türkiye’nin sanat dünyasında yıldızları iyice parlayan sanatçı kervanımıza Ahmet Evan da katılacak.



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