Magazin

İkinci yaşın mutluluğu

3 Aralık 2019

ERİL KUTLAMANIN SESİ OLDU:

Lefkoşa’nın sevilen mekanlarından The Quota Bar 2’nci yaş gününü başarılı sanatçımız Eril Cambaz’ın capcanlı programıyla kutladı

 

Açıldığı günden itibaren Lefkoşa gecelerine kaliteli bar kültürünü yaşatan The Quota Bar geçtiğimiz cumartesi gecesi özel bir etkinlikle 2’nci yaş gününü kutladı. Özel davetliler ve mekan müdavimlerinin katıldığı gecede sanatçı Eril Cambaz, akustik repertuvarı ile misafirlere müzik ziyafeti sundu.

 

Oldukça kalabalık bir dinleyici kitlesini ağırlayan gecede duygusal şarkıların yanında hareketli şarkılar da yer aldı. Konuklar bu özel gecede gönüllerince eğlenme olanağı buldu. Mekanda her hafta canlı müzik ve DJ performansları yaşanmaya devam edecek.



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