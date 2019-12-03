Alkışlar genç piyanistlere

BELLAPAİS’TE YANKILANDILAR:

Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın himayelerinde, Bellapais Manastırı’nda yaşanan Piyano Resitali 8 genç öğrencinin devleşen konseriyle beğeni kazandı

Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın himayelerinde, Bellapais Manastırı’nda Piyano Resitali gerçekleştirdi. Resitalde, sanatçı Rauf Kasimov’un, yaşları 8 ile 16 arasında değişen toplam 8 öğrencisi sahne aldı. Bellapais Masal Gül, İsmet Gürmen, Antonio S. Hughes, Sylvana I. Hughes, Ayşe Çubukçu, İrem Bilen, Can Sakkaoğlu ve Pelin Ece Acar isimli genç piyanistler performansları ile büyük beğeni topladı.

Konserin sonunda Rauf Kasimov, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ithafen Kamuran Aziz’in Al Yemeni Mor Yemeni parçasını çaldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konser sonrası yaptığı açıklamada, yaşları 8 ile 16 arasında değişen pırıl pırıl 8 tane genç piyanisti, aileleri ve öğretmenleri Rauf Kasimov’u yürekten tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, genç piyanistlerin ailelerine, Rauf Kasimov’a, verdikleri destek, ortaya koydukları emek dolayısıyla teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği’ne destek verip yaşatanları da kutladı. Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda, eşi Meral Akıncı ile birlikte, genç piyanistlere çiçek ve plaket takdim etti.