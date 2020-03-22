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Vakıflar İdaresi, gıda ve hijyen paketleri dağıtımına başladı

22 Mart 2020
vakıflar idaresi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, korona virüsü salgını ve sonrasında salgının etkilerini azaltmak amacıyla alınan önlemler çerçevesinde yardıma ihtiyaç duyan kişilere gıda ve hijyen paketleri dağıtıyor.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, “tüm dünyada etkisini gösteren Corona Virüs salgını ve sonrasında salgının ülkemize etkisini azaltmak için alınan önlemlerle birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresi de harekete geçti. Bu süreç içerisinde yardıma ihtiyaç duyabilecek kişiler olabileceğini tespit eden Evkaf yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve devlet birimleri ile işbirliği içerisinde gıda ve hijyen paketleri hazırlayarak dağıtımına başladı” denildi.

Bu plan çerçevesinde Engelliler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile koordine olunarak engelli vatandaşlar ve ailelerine acil yardımların ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bunun yanında İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere bin paket gıda ve hijyen paketi sağlandı. İskele bölgesinde bulunan mültecilere yardım kapsamında yüz gıda paketi ve tüm mültecilere ayakkabı sağlandı ve kendilerine başka ihtiyaçları olması durumunda hemen yardım edileceği iletildi. Tüm bu çalışmalara ek olarak, KKTC genelinde İyilik Gönüllüleri kanalı ile organize olundu ve ihtiyaçlı kişiler tespit edilerek yaklaşık bin aileye doğrudan gıda ve hijyen paketi dağıtıldı. İlk etapta toplam 5 bin gıda ve hijyen paketi planlanıp bölgelere ve kurumlara ulaştırılmıştır.”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu çalışmaların başlangıç olduğunu ve bu yardımların devam edeceğini belirterek, “İlk günden beri Kıbrıs Türk halkının yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.




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