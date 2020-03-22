Koronavirüs salgını ve ortaya çıkardığı  ‘değer yargıları’ !!

Bütün dünyayı sarsan ve ölümcül sonuçları dolayısıyla insan hayatının anlık bir rüya olduğunu hatırlatan Koronavirus salgın hastalığı vesilesiyle insanlığın doğal afetler karşısında ne kadar aciz olduğunu hatırlaması, hissetmesi insan olanlar için bir ibret vesilesi olmalıdır.

Bu belki dünyada ve ülkemizde (alışkın olmadığımız yeni moda) para hırsı uğruna dünyadaki insanların sömürü ve şiddetten uzaklaşarak paylaşımı hatırlatır insanlık ve adalet duygusunu canlandırır. Umarım güzel geleneklerimizi tekrar ortaya çıkarırız.Bir an’lık olabilecek bir hayatın bitmesi ile, öbür dünyaya hiç bir şey götürülemeyeceği gerçeği de hatırlanmış olur.!

Bu gün hangi dinden olursa olsun bütün dünya insanları yaratan Allaha sığınarak bu felâketten kurtulmak için dua etmektedir. Bilim insanları, uzmanlar bu hastalığa çare bulmak ve insanlığı kurtarmak için ilaç ve aşı çareleri aramaktadır. Her ülke seferberlik halinde kendi halkını bu hastalıktan korumak için kapılarını diğer ülkelere kapatmış ve kendi içine kapanarak salgın hastalığın halkına yayılmasını önlemek için koruyucu ve tedavi amaçlı önlemler alma çabası içindedir. İnsanlar tecrit olmuş sevdiklerinden uzak sağlık, hayat endişesi içinde iken, bazılarının kapitalizmin acımasızlığında para içinde yüzerken bu ülke ve devlet imkânlarından yararlanarak bu duruma geldiğini de hatırlaması ve bu kritik günlerde ben de ülkeme, devletime, halkıma ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim teşebbüsüne geçmesi gerekirken, Hükümetten ekonomik yardım taleplerini daha ilk günden gündeme getirerek en azından iki hafta bile sabretmeden en sıkı zamanda maddi isteklerde bulunmak, inanın halkımızın çoğunu yaralamakta, ölüm tehlikesi halinde bile kâr zarar hesabı yapanların insani değerlerinin ne hale düştüğünü göstermektedir. Kaldı ki oldukça maddi güçleri ortada iken bazı işletmecilerin yanlarında çalışarak ona katkı koyan çalışanlarını daha ilk günlerden kapıya koyduğunu basın haberlerinden okumak, yardımlaşmayı unutanların acımasızlığını ve gerçek yüzünü gün ışığına çıkarmaktadır.

Hükümetimizin ve Devlet yetkililerimizin salgın hastalık nedeniyle bu süreçte baştan beri mevcut koşullar çerçevesinde öncelikle genel halk sağlığını koruyucu önlemlerle, yabancı ve yerli hastalara da insani değerlerle gösterdikleri titizlik ve alınan izole ve yayılmasını önleyici koruyucu tedbirler bir çok ülkeden dar imkânlara rağmen daha insanidir. Gerek Türkiye’den gerek dünyayı ilgilendiren bu sağlık konusunda BM kuruluşlarından ve AB’den de acil Yardım istenerek imkânların daha da geliştirilmesine de gerek ve ihtiyaç vardır. Ülkeler arası Yardımlaşma bu günler içindir.

Bankalar Birliğinin taksit ve faiz erteleme kararları, Hükümetin çalışma hayatı için ihtiyat Sandığı ve S.S prim ödemelerinin ertelenmesi de isabetli olmuştur.

Bir de geçen gün Sayın Faiz Sucuoğluna, TV programında niye karantina Hoteli olarak Malpas Hotel olduğu sorusuna, ‘diğer Hotellerin kabul etmedikleri ve hizmet veremeyeceklerini söylediklerini’ dolayısıyla şimdilik Malpas’ta karantina yapılacağını işittiğimde böyle bir ölüm kalım savaşı ortamında Hükümete ve kendi ülke insanına -bu devletin imkânları desteği ve teşvikleriyle kurulan ve idame etmekte olan- otellerin kapılarını kapatmalarının hangi insani değerlerle bağdaşabileceğini hayretle düşündüm. Bunu sosyal medyada çok kişi de paylaşmıştır. Biz böyle olmamalıyız. Bilahare başka birkaç otelin de Palm Beach dahil katıldığını öğrendik. Birlik ve beraberlik bu dönemde çok önemli.

Türkiye’de de iç tedbirler açısından takip ettiğimiz kadar insani değerlerle ve sıkı bir koruyucu ve tedavi edici sağlık önlemleri dizisinin devreye alındığını ve başarılı olduğunu görüyoruz. Temennimiz bu konuda güçlü imkânlarıyla, -her zaman yanımızda olan- Türkiye’nin bu konuda da gerekli desteği, güçlü bir şekilde vereceği yönündedir. Gerek sağlık hizmetleri gerekse tıbbi bilgi, teçhizat, donanım ve mali imkânlar açısından mukayese edilemeyecek seviyede olan güçlü Türkiye Cumhuriyeti’ni yanımızda hissetmekteyiz.

Dünyaya bakarsak Kapitalizmin çirkin yüzünü, kapitalist ülkelerin ‘insani değer’ değil de ‘ekonomik değer’ ağırlıklı açıklama ve bencil davranışlarını küreselleşen haberleşme vasıtalarıyla anında takip ediyoruz ve hayretler içinde kalıyoruz. ABD politikalarının kapitalizmin ana çerçeveleri içinde olduğunu dünya biliyor da sosyal devlet anlayışı içinde olan ve insan odaklı olan sosyal demokrat olarak gördüğümüz Avrupa ülkelerinin özellikle İngiltere, Almanya ve İtalya gibi zengin ülkelerin bu salgın hastalıklar karşısındaki politikalarında özünde sömürgecilik yatan kapitalizmin değerlerinin ağır bastığını bu ülke siyasetçilerinin özellikle Başbakan Boris Johnson’un politikalarında görüyoruz. Kendi halkını da tehlikeye atan ve yaşlılar ile hasta olanlarla ilgili sergilediği gayri insani görüşlerini yansıtan açıklamalarından sonra, şimdi salgınla başa çıkamayacağını anlayınca kamuoyu baskısı ile tedbirler almaya başlamıştır.

Ayrıca B.Johnson kendi kendine tezata düşerek emeklileri kendi kaderine bırakma cüretinden sonra, bu yazıyı yazdığım Cuma gün yaptığı açıklama ile 65 bin emekli doktor ve hemşireye tek tek mektup yazarak onları göreve davet etmektedir. Yaşamlarını riskli bulduğu ve kaderine bırakacağı bu gruba muhtaç olmuştur. Allah ne büyük Allah’tır !!

Kapitalizmin dünyaya yarattığı krizleri ve sonuçları ile ilgili yaratılan balonların sonuçta çöküşlerini ve dünya ekonomisinin geleceği ile ilgili dünyayı sarsan ekonomik krizi yıllar öncesinden öngören ve kriz kâhini olarak adlandırılan dünyaca meşhur ekonomist Prof. Nourıel Roubini’nin görüşlerini yansıtan Kriz Ekonomisi adlı kitabın okunmasını öneririm. ‘Dünyada çoğu politikacıların ve hükümetlerin Paraya dayalı çabuk zengin olma planlarının önünde durmaları yerine bu planları yapanları daha da cesaretlendirmeleri’, insanlık değerlerini ve adaleti zedelemektedir. Ekonomik kalkınma yanında İnsan olmak önemli..