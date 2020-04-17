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Vaiz: Kolan Hastanesine hasta yağıyor

17 Nisan 2020

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Karantina Merkezi yapılmasından sonra Kolan Hastanesi’nin devlet hastanesi olarak hizmet vermeye başlamış, Kovid-19 dışındaki tüm hastalar buraya yönlendirilmişti

Vaiz: Hasta yağıyor

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, uzun süredir sağlıkçılar tarafından dillendirilen, Kovid-19 dışındaki hastalarla ilgili sorunların büyüdüğüne işaret etti.

Vaiz, ‘Saat gecenin 03:00’ü ve 150. Hastaya bakılıyor’ dediği paylaşımında, yatak sayısının ise 40 olduğunun altını çizdi.

“Zatürre, Kalp krizi, astım…”

‘Ülkede sadece Kovid-19 hastalığı yok, hepimiz bunu bilelim’ diyen Vaiz’in paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Kolan Acil Servis

Saat gecenin üçü. 150. hastaya bakılıyor.

Lefkoşa’dan hasta yağıyor. Yatak sayımız 40.

Astım, böbrek, kalp yetmezliği, 21 yaşında kalp krizi, ilaç zehirlenmesi, şeker koması, düşmeye bağlı el yaralanması, zatürre…

Liste uzar gider.

Saat sabahın altısı, hastalar ve biz baş başayız.

Ülkede sadece Kovid hastalığı yok.

Bunu hepimiz bilelim



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