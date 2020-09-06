Vaiz: Allah rızası için bir adım atın

Mehmet Ekin Vaiz Anayasanın 109. Maddesine dikkate çekerek, Başbakana karşı güvensizlik önergesinin, en az dokuz milletvekili tarafından verilebileceğini söyledi. İnanın bana kimin Cumhurbaşkanı olacağı, tek bir insanımızın hayatından değerli değil diyen Mehmet Ekin Vaiz, Muhalefet parti Başkanlarını ve Dışişleri Bakanı kudret Özersay’ı bu konuda adım atmaya çaığrdı. Açıklama şöyle: Anayasamızın 109. Maddesi, Başbakana karşı güvensizlik önergesinin, en az dokuz milletvekili tarafından verilebileceğini düzenlemiştir. Yine aynı maddede devamla “Güvenoyu alamayan veya güven istemi reddedilen veya hakkında verilen güvensizlik önergesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilen Başbakan istifasını Cumhurbaşkanına sunar.” denmektedir.

Tufan Erhürman Fikri Ataoğlu Erhan Arikli Cemal Özyigit Sayın Muhalefet Parti Başkanları

Kudret Özersay Başbakan Yardımcısı her fırsatta hükümetin kararlarına muhalif olduğunu ve kendisini de dinlemediklerini söylemektedir. Hali hazırda halkın güvenini zaten çoktan yitiren bu hükümete kendisinin de güvenmediğini anlıyoruz.

Anayasa’nın 109. Maddesi tahtında en az 9 milletvekilinin vereceği bir güvensizlik önergesi ile gelin Kudret Hoca’nın bu konudaki samimiyetini test edelim. Gerçekten halk sağlığını artık hiçe sayan bu hükümetin devamından yana oy mu kullanacak yoksa her gün ifade ettiği kendi güvensizliğini meclisteki iradesine yansıtıp bu hükümeti düşürecek mi?

Ha eğer muhalefet partilerimiz seçim öncesi “Bunlar hükümette kalmaya devam etsin ve böyle böyle yıpransın, bu iş bize yarar iyidir.” noktasında ise “Biz ne güvensizlik önergesi verelim kendi istifa etsin.” noktasında ise aslında sizin de seçim hesaplarını, bu halkın can güvenliğinin önüne koyduğunuzu ve sizin de samimiyetsiz olduğunuzu anlamış olacağız.