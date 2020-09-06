Dünya genelinde covid-19 vaka sayısı 27 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası sayısı 27 milyonu geçti.

Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 27 milyon 69 bin 726’ya ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD’de 6 milyon 431 bin 160 kişi Covid-19’a yakalandı.

ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Brezilya (4 milyon 123 bin), Hindistan (4 milyon 114 bin 773), Rusya (1 milyon 20 bin 310), Peru (683 bin 702), Kolombiya (658 bin 456), Güney Afrika (636 bin 884), Meksika (629 bin 409), İspanya (517 bin 133), Arjantin (471 bin 806) ve Şili (420 bin 434) oldu.

Türkiye’de vaka sayısı 278 bin 228’e ulaştı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 883 bin 771 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19’a yakalanan 19 milyon 170 bin 299 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 15 bin 656 aktif vaka bulunuyor.

DÜNYA GENELİNDE TEDAVİSİ SÜREN COVID-19 HASTA SAYISI 7 MİLYONU AŞTI

Yeni tip koronavirüsten (Covid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 7 milyonu geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 7 milyon 24 bin 928’e ulaştı.

Tedavi görenlerin 6 milyon 964 bin 38’inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 60 bin 890 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 2 milyon 572 bin 379 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, burayı 861 bin 33 ile Hindistan, 689 bin 684 ile Brezilya, 191 bin 226 ile Fransa, 164 bin 425 ile Rusya, 148 bin 771 ile Peru, 130 bin 953 ile Kolombiya, 121 bin 572 ile Meksika, 111 bin 816 ile Arjantin, 101 bin 266 ile Bangladeş, 69 bin 327 ile Ukrayna, 69 bin 112 ile Filipinler, 62 bin 582 ile Güney Afrika, 58 bin 739 ile Belçika ve 54 bin 38 ile Irak izledi.

Türkiye’de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan’dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi.

Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan’da 80 bin 575 iken, bu sayı 2 Ağustos’ta 10 bin 643’e kadar geriledi.

Türkiye’de 5 Eylül itibarıyla 21 bin 516 aktif Covid-19 vakası bulunurken, bunlardan 1091’i solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

Dünyada tedavisi süren Covid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan’da 1 milyonu, 18 Nisan’da 1,5 milyonu, 30 Nisan’da 2 milyonu, 14 Mayıs’ta 2,5 milyonu, 30 Mayıs’ta 3 milyonu, 17 Haziran’da 3,5 milyonu, 26 Haziran’da 4 milyonu, 15 Temmuz’da 5 milyonu, 2 Ağustos’ta ise 6 milyonu aşmıştı.

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Covid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 26 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 881 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BREZİLYA’DA SON 24 SAATTE COVID-19 NEDENİYLE 907 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından ABD’nin ardından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da virüs nedeniyle son 24 saatte 907 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 907 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 125 bin 521’e, vaka sayısı da son 24 saatte 51 bin 194 artarak 4 milyon 92 bin 832’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 845 bin 16 vaka ve 31 bin 91 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Covid-19’dan iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 278 bin 918 olarak açıklandı.

COVID-19’DAN SON 24 SAATTE HİNDİSTAN’DA 1065, MEKSİKA’DA 475 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan’da 1065, Meksika’da 475 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1065 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19’dan ölenlerin sayısı 70 bin 626’ya yükseldi.

Hindistan’da son 24 saatte 90 bin 632 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811’e çıktı.

Böylelikle, Hindistan’da salgının başından bu yana bir günde saptanan Covid-19 vaka sayısı en yüksek rakama ulaşmış oldu.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 180 bin 865 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3’üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA’DA COVID-19’DAN ÖLENLERİN SAYIŞ 67 BİN 326’YA YÜKSELDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 475 artarak 67 bin 326’ya ulaştı.

Meksika’da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 319 artışla 629 bin 409’a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 438 bin 754 kişi iyileşti.

Meksika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs’ta 500’ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat’ta saptanmış, 19 Mart’ta da ilk can kaybı görülmüştü.

AFRİKA’DA COVID-19 VAKA SAYISI 1 MİLYON 297 BİN’E YÜKSELDİ

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 297 bin 322 oldu.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 505 artarak 1 milyon 297 bin 322’ye yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 226 artışla 31 bin 131’e ulaştı.

Bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 779 ölümle Güney Afrika, 5 bin 511 ölümle Mısır, 1539 ölümle Cezayir’de görüldü.

Morityus’ta aktif Covid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre’de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika’da vaka sayısı 636 bin 884 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 99 bin 712 vaka ile Mısır ve 70 bin 166 vaka ile Fas izledi.

Afrika’da, virüse yakalanan 1 milyon 33 bin 734 kişi ise iyileşti.

İSRAİL’DE COVID-19 SALGININDA ÖLÜ SAYISI 1000’İ GEÇTİ

İsrail’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1007’ye yükselirken vaka sayısı 128 bini aştı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 14 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 1007’ye ulaştığı, 2 bin 349 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 128 bin 768’e çıktığı kaydedildi.

Hastalardan 439’unun durumunun ağır olduğu, 101 bin 478 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail’de, günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in Covid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.