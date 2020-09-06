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6 metre yükseklikten beton zemine düştü

6 Eylül 2020
Alper demirci

Girne’de yapımı devam eden bir binada çalışmakta olan Alper Demirci üzerinde bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır bir şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklama şöyle:

05.09.2020 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Girne’de yapımı devam eden bir binada çalışmakta olan Alper Demirci (E-46), üzerinde bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır bir şekilde yaralanmıştır. Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra, Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.


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