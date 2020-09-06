Ortakçı ve Yılmaz’ın ölüm nedeni belirlendi

Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Halil Yılmaz ile Ali Ortakçı’nın yapılan otopsileri sonucu ölüm nedenleri belirlendi.

Karaoğlanoğlu’nda aracı içinde ölü bulunan Halil Yılmaz’ın (E-40) ölüm sebebinin “Aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yine Karaoğlanoğlu’nda iş yerinin tuvaletleri içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Ortakcı’nın (E-56) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü ve Akut pankreatit kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.