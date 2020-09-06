Girne’de bıçaklı kavga

Girne’de bir eğlence yerinin park yerinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gece Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence yerinin park alanı içerisinde A.B. (E-25), D.Y. (E-24), Y.Ş. (E-26) ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, aralarında çıkan tartışma sonucunda Seyit Çullar ve Cenk Aksalih’i ciddi şekilde darp etti.

Daha sonra A.B. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Seyit Çullar’ı sol elinden, Cenk Aksalih’i ise bacağından yaraladı. Polis A.B.’yi tespit ederek, tutukladı.

Soruşturma devam ediyor.