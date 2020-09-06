Aşardağ: Acil uçuşlar dışında tüm uçuşlar durdurulmalı

Yerel bulaşın patladığının da altını çizen Dr. Erden Aşardağ, “acil uçuşlar dışında tüm ülkeye girişler, sağlık sistemimizi rahatlatana kadar ve bulaş ciddiyetimiz saptanana kadar derhal 10 gün durdurulsun” dedi

Hükümeti ve yetkilileri önceki uyarılara kulak tıkamakla suçlayan Dr. Erden Aşardağ, acil yapılması gereken 9 maddelik önerilerini paylaştı.

1. Acil uçuşlar dışında tüm ülkeye girişler, sağlık sistemimizi rahatlatana kadar ve bulaş ciddiyetimiz saptanana kadar derhal 10 gün durdurulsun

DERHAL !!!

Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan 3 gün kalacaklara karantina muafiyeti derhal tekrar gözden geçirilsin. Covid-19 virusunun kuluçka dönemi 7 gün değil 14 gündür.

2. Dışarıdan gelen misafirler yerine, yaygın bir şekilde risk gruplarına ve gelişigüzel insanlarımıza testler derhal uygulansın.Şeffaf bir şekilde sonuçlar paylaşılsın. Şehir içlerinde mobil test istasyonları acilen kurulsun.

3. Tüm iyi niyetli ve fedakar çalışmalara karşın temas takip ekibi çok yorulmakta, nispeten yetersiz kalmaktadır. Bu durum da günler içerisinde bulaşın daha da artmasına tehlikeli bir şekilde davetiye çıkaracaktır.Temas takip ekibi derhal güçlendirilsin

4. PCR testlerinin yanında halen ülkemize getirilmiş ELİSA testlerinin KULLANIMINA, sağlık birimleri kontrolu altında acilen izin verilmesi, pcr testlerinin kaçırabileceği vakaların yakalanmasında ciddi faydası olacaktır.Bir kısım vaka antikor testlerinin kullanımına izin verilmediği için GÖZDEN kaçırılmaktadır ve aramızda dolaşmaktadır. Antikor testleri tüm dünyada yaygın olarak kullanılırken,hangi sebeple engellendiği anlaşılabilir gibi değildir

5. 65 yaşın üzerindeki ve/veya risk grubu oluşturan insanlarımıza bulaşın önlenmesi için yeniden acilen düzenlemeler hayata geçirilsin.Dış mekanlarla olan giriş çıkışları net olarak belirlensin.

6. Bulaş riski belirlenene kadar eğitime başlanmasın veya başlamış olanlar hemen durdurulsun.

7. Acilen, kurallar uygulanmadığı takdirde toplu eğlence yerlerinde halen devam eden yanlış uygulamaları kontrol etmek için , yaptırım uygulamak açısından BELEDİYE lere kanuni yetkiler tanınsın.Yasa çıkarılsın. DERHAL !!!

8. Tüm insanlarımız ilk bulaş başladığı mart ayındaki gibi, bulaş kontrol altına alınana kadar kendi ve yakınlarının tedbirlerini harfiyen yerine getirsin.

9. Sağlıkçılarımız artık çok yorulmuştur. Covid-19 bakılan yataklar tamamen doludur yetersizdir. Yoğun bakımlar covid dışı hastalar tarafından büyük oranda kullanılmaktadır. Pandemi hastanesi inşaatı, bulaş artışına yetişemeyecektir. Mevcut ventilatorleri çalıştıracak personel eğitimi halen yetersizdir.Sağlıkçılar acilen her yönden desteklensin.Yardımcı ekipler belirlensin