Oruç Reis için özel video paylaşıldı

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam eden Oruç Reis araştırma gemisinin sahadaki son durumunu gösteren özel video paylaştı.

“Oruç Reis, burası TCG Gediz…” Bu ifadeler sadece bir telsiz anonsu olmakla kalmıyor, 83 milyonun duasını, Türk donanmasının gücünü de ifade ediyor. Oruç Reis araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de refakat görevini kararlılıkla sürdürüyor.