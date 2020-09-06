6 savaş helikopteri Girne semalarında

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de düzenlediği büyük askeri tatbikat çerçevesinde bölgeye gelen TSK Hava Kuevvetletine ait 6 savaş helikopteri öğle saatlerinde Girne üzerinde alçaktan uçuş yaptılar. Üçer düzenli ve teçhizatlı oldukları gözlemlenen helikopterin tatbikat çerçevesinde bugün atış yapmaları bekleniyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de düzenlediği büyük askeri tatbikat çerçevesinde bölgeye gelen TSK Hava Kuevvetletine ait 6… Havadis Gazetesi paylaştı: 6 Eylül 2020 Pazar

Bugün başladı

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül’de “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” yapılacak.

TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül’de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.