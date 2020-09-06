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Vadili’de tüm testler negatif

6 Eylül 2020
Vadili pcr test sonucu

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan Vadili bölgesinde yapılan Covid-19 test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu açıkladı.

394 kişiye yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığını açıklayan Mehmet Adahan, temaslı ve şüpheli vakaların sağlık bakanlığı gözetiminde tutulduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle:

VADİLİ BELDE ve BÖLGE HALKINA DUYURULUR:
Covid Test sonuçlarımız NEGATİF çıkmıştır…
VADİLİ beldemiz ve bölgelimizden katılan 394 katılımcı ve sağlık çalışanlarımıza, teşekkür eder, test sonuçlarımızın NEGATİF çıkmış olduğunu bilgilerinize arzederiz…
İleri çalışmalarımız tıbbi tarih sürecinde devam edecektir…
temaslı şübheli vakalar sağlık çalışanlarımız ve bakanlığımızın müşahedeleri altına olup, tedavi amaçlı kontrol altına alınacaktır…
halkımıza tavsiyemiz ! yalan, asparagas yayınlardan Ve bu süreci ! siyasallaştıranlardan ! uzak kalmanızdır ! bilin ki; ne kadar uzak durursanız, coviden de o kadar uzak olacaksınız…
Lütfen, sosyal mesafenizi koruyunuz, maskesiz dış alanlarda dolaşmayınız, hijyen tetbirlerini alınız, el ve yüz temasınızı ve bedeninizin temizliğine gerekli itinayı gösteriniz ki bu kötü günleri dayanışarak atlatalım…
covidzadelerimize saygıyla sevgiyle yaklaşalım ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, güç olalım…
Temennimiz güzel günlere hep beraber ulaşalım…
Teşekkürler VADİLİ BELDEMİZİN ve BÖLGEMİZİN GÜZEL İNSANLARI, EKMEĞİNİ ALINTERİ ile ISLATAN GÜZİDE İNSANLARI…
Bu süreci çalışarak, alın terimizi şifa kaynağımızla bütünleştirerek ! AŞACAĞIZ !!! Yeter ki inanalım ve dayanışalım !!!
Sağlıkta kalınız…



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