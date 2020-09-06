KıbrısSeçim 2020

Akıncı: hata yapma lüksümüz yok

6 Eylül 2020
Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, hükümetin süreci doğru yönetemediğinden dolayı vaka sayısının arttığını, pandemi ile ilgili zamanında kararlar alması gerektiğini söyledi.

Mustafa Akıncı’nın Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Köprülü, İncirli ve Çayönü’yü ziyaretinde yaptığı konuşmalarda, pandemi konusunda sürecin iyi yönetilememesi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıktığını söyledi.

Akıncı, “Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Dönem birbirimizi suçlama dönemi değildir, ancak Hükümet alınması gerekli kararları zamanında almalı; çünkü zamanında alınmayan kararların bedeli ağır olabiliyor” dedi.

Karantina uygulaması konusunda yapılan uyarıların göz ardı edilmesi nedeniyle riskli bir döneme girildiğini kaydeden Akıncı, “Adaya gelenler en azından test sonuçları çıkana kadar kontrol edilebilmeliydi. Bu yapılmadı ve sonuçlarını bugün hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi de ‘3 gün için gelenler’ diyerek geç olsa da alınan karantina kararı sulandırılmamalıdır “ şeklinde konuştu.

Haziran ayı başlarında seçimin daha az riskli olan Ağustos’ta yapılmasını önerdiğini ancak bunun hükümet ve ana muhalefet partisi tarafından ret edildiğini söyleyen Akıncı, seçim gününe yönelik de gerekli tedbirlerin alınacağını, esas tehlikenin oy verme günü değil, toplu alanlar ve önlemlerin alınmadığı yerler olduğunu söyledi.

Halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini parti seçiminden ayrı olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı “ Muhtar, Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçimleri çok farklıdır. Yurttaşlarımız genelde belli bir partiye oy verseler ya da sempati de duysalar, büyük çoğunlukla bu seçimlerde kendilerini parti kararı ile bağlı görmüyorlar. Biz kendi akıl ve vicdanımızla oy vereceğiz diyorlar” dedi.

Akıncı, “Bu oranın araştırmalara göre yüzde 70-80’lerde olduğunu, bu geniş kitlenin kendisine ciddi destek vermekte olduğu” görüşünü paylaştı.

 “GASPEDİLMİŞ HAKLARIMIZI ELDE ETMEK İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Müzakere masasında eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak federal bir Kıbrıs yaratmak için mücadele ettiklerini belirten Akıncı, “Uluslararası hukuk içinde hakkımız olan yeri almak için uğraşlarımızı sürdüreceğiz” dedi.


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