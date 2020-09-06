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Çeler: Başımıza saçma yağıyor

6 Eylül 2020
Zeki Çeler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler, evinin bulunduğu arazinin, ava açık olan bölgeye oldukça yakın olduğunu belirterek, sabahtan bu yana başlarına “saçma” düştüğünü söyledi ve bir saçma fotoğrafı paylaştı.

Ava açık bölgelerin, meskun mahalden en a 200 metre uzakta olması yönündeki karara uyulmadığının altını çizen Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Bakan anladım farklı partilerin vekilleriyik, ara da muhalefetin dozunu gaçırmış olabilirik (ki ben sana garşı her zaman saygılıyım)

Ve evet farklı cumhurbaşkanlığı adaylarını desteklerik ama yok da suikast düzenleyesin bana! Sabahdan beri başımıza şaçma yağar! Avcılar dibimde avlanır zira bizim evleri ava açık ilan ettin… bu durumda bizda ‘av’ olduk… bakın resimlere… (200 metre kuralı ne ala, dibimizde fink atallar)”


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