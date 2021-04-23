Üzücü haber: Akdeniz foku daha ölü bulundu

SPOT-Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti üzücü haberi paylaştı… Bir Akdeniz foku daha öldü Akdeniz Foku Koruma Projesi kapsamında bir süredir izlenmekte olan fok bugün ölü bulunduğunu açıkladı. SPOR açıklamasında “ülkemizde yaşayan tek fok bu değildir. Geriye kalanları koruyabilmek için bir an önce koruma alanları ilan edilmelidir.” ifadelerini kullandı. Açıklama şöyle: Akdeniz Foku Koruma Projesi kapsaminda bir süredir izlemekte olduğumuz bu erkek fok bugün öğleden sonra Sadrazamköy’de Serkut ve Salih Kıranoğlu tarafından ölü olarak bulundu.

Üzerindeki lekeler sayesinde ne zaman nerede olduğunu izleyebildiğimiz bu genci maalesef kaybettik.

Ama ülkemizde yaşayan tek fok bu değildir. Geriye kalanları koruyabilmek için bir an önce koruma alanları ilan edilmelidir.

Canlı, yaralı ya da ölü fok görülmesi halinde bizimle 1188 hattından iletişime geçilmesini rica ederiz.

Paylaşacağınız her bilgi fokların yaşam şekilleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi toplamamıza yardımcı olacaktır. Sizlerin de desteği ile korunmaları için önlemler geliştirebileceğiz.