Fransa’da kadın polis memuru bıçaklanarak öldürüldü

Fransa’da bir polis karakolunda çalışan idari personel polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.
Fransa’da başkent Paris’in güneydoğusunda yer alan Rambolouillet’deki bir polis karakolunda çalışan idari personel polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.
Fransa’da saldırganın adı açıklanmayan 48 yaşındaki silahsız polis memuru kadını boynundan bıçaklandığı belirtildi.
Tunus’tan birkaç yıl önce Fransa’ya gittiği belirtilen 36 yaşındaki saldırgan vuruldu ve daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Soruşturmayı terörle mücadele savcıları devraldı ve olayın olası bir terör saldırısı olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Saldırının, kurbanın öğle yemeği arasından döndüğü sırada karakolun girişinde gerçekleştiği bildiriliyor.
Görgü tanıkları saldırganın bir süre cep telefonuyla konuşarak karakolun dışında yürüdüğünü ve saldırı kurbanı güvenli kapılardan geçtiği sırada içeri girmeye çalıştığını anlattı.