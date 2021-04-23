Fransa’da kadın polis memuru bıçaklanarak öldürüldü

Tunus’tan birkaç yıl önce Fransa’ya gittiği belirtilen 36 yaşındaki saldırgan vuruldu ve daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Soruşturmayı terörle mücadele savcıları devraldı ve olayın olası bir terör saldırısı olarak değerlendirildiği kaydedildi.