Uzmanlar uyarıyor: Bahar alerjisi virüsün yayılmasını hızlandırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Bulut, alerjisi olan kişilerin daha sık hapşırma, öksürme refleksi vermesi nedeniyle eğer virüs taşıyorlarsa bulaştırma risklerinin daha yüksek olduğunu söyledi:

“Bizi pandemi döneminde ilgilendiren ve riskli duruma sokan şey polen alerjisi olan, alerjik nezlesi olan hastalar Covid-19 virüsü taşıdığını fark etmeden hapşırarak bulunduğu ortamlarda yayma riski taşıyor. Bu hastalar normalde de sürekli geniz akıntısı, burun akıntısı yaşadığı için eğer virüs kendilerinde herhangi bir belirti vermediyse yani asemptomatik ise alerjik nezlesi olmayanlara göre daha hastalığı yayabilir. Ayrıca bu hastalar hapşırma sonrasında kesinlikle maske içine hapşırmamalı. Eğer kâğıt bir mendil yoksa kollarının içine hapşırmaları gerekiyor. Maskeye hapşırıldığı takdirde değiştirmezlerse maske nemlendiği için koruyuculuğunu yitirir.

YOĞUN BAKIMA KADAR GİDEBİLİR

Alerjide burun tıkanıklığı, burunda dolgunluk hissi, genizden geriye doğru akıntı, hapşırma, damak, boğaz ve kulak kaşıntısı gibi şikayetler olur. Ancak bunlara ek olarak hastalar boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, öncesinde olmayan yoğun bir halsizlik, sırt ve göğüs ağrısı ile kas ve eklem ağrısı, ani koku ve tat kaybı olup olmadığına dikkat etmeli. Ayrıca nefes darlığı, kuru öksürük ve ateş de Covid-19’un bilinen yaygın belirtilerinden. Bu belirtiler ihmal edilirse hastaların durumu ağırlaşabilir ve yoğun bakıma kadar gidebilen ciddi tablolara yol açabilir.”