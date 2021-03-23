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Uzmanlar uyarıyor: Bahar alerjisi virüsün yayılmasını hızlandırıyor

23 Mart 2021
bahar alerjisi





Baharın gelmesiyle birlikte alerjide de artış görülüyor. Ancak alerjik nezlesi olan birçok kişi, belirtilerinin virüs kaynaklı olabileceğini düşünmediği için hem etrafa yayma riski yükseliyor hem de tedaviye geç kalındığı için ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor.





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23 Mart 2021




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