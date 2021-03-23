ABD’nin Colorado eyaletinde süpermarkete silahlı saldırı: 10 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete d\u00fczenlenen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 10'a y\u00fckseldi.\r\n\r\n\r\nABD bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir s\u00fcpermarkette silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 meydana geldi.\r\n\r\nSald\u0131rgan\u0131n olay yerine gelen polislere ate\u015f a\u00e7mas\u0131 sonucu bir polis de hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Sald\u0131r\u0131da polis dahil 10 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\n\r\n\r\nBoulder Police Departman\u0131 \u015eefi Kerry Yamaguchi, yaralanan sald\u0131rgan\u0131n g\u00f6zalt\u0131nda olu\u011funu ve tedavi edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nSald\u0131rgan\u0131n kimli\u011fi ise hen\u00fcz a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\n\r\nBeyaz Saray S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Jen Psaki ise Twitter hesab\u0131ndan ABD Ba\u015fkan\u0131 Joe Biden'a silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 hakk\u0131nda bilgi verildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n