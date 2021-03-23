DünyaSürmanşet

ABD’nin Colorado eyaletinde süpermarkete silahlı saldırı: 10 ölü

23 Mart 2021
Colorado silahlı saldırı





ABD’nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.





Etiketler
23 Mart 2021




Başa dön tuşu