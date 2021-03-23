ABD’nin Colorado eyaletinde süpermarkete silahlı saldırı: 10 ölü

ABD basınında yer alan haberlere göre, Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu bir polis de hayatını kaybetti. Saldırıda polis dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.