Uzerli ayağa baktırdı

BAĞZIBAĞLI DA ORADAYDI: Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin tanıtım yüzü olduğu FLO’nun 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyon lansmanına katılanlar arasında ülkemizin yetiştirdiği ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı da vardı

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği, sempatikliği ve tarzıyla bilinen Meryem Uzerli, enerjisi ve kadınlara ilham veren duruşu ile FLO’nun 2019 marka yüzü oldu. Güzel oyuncunun katılımıyla gerçekleşen 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyon tanıtımının da yapıldığı lansman gecesinde FLO’nun ilkbahar reklam filmi ilk kez görücüye çıktı.

Fenix İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe Meryem Uzerli, Mehmet- Mahmut Ziylan, Sitare Kalyoncuoğlu, Gökhan Çarmıklı, Buse- Volkan Bahçekapılı, İvana Sert, Cihan Kamer, Yasmin Erbil, Şilan Makal gibi isimler başta olmak üzere iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simaları katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında ülkemizin yetiştirdiği ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı da dikkati çekti.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği, sempatikliği, pozitif enerjisi ve tarzıyla da dikkat çeken Meryem Uzerli, FLO İlkbahar/Yaz Koleksiyon tanıtımı için düzenlenen lansman gecesine boy gösterdi.