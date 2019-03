Rusya en iyi roket motorlarına sahip

ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Rus roket mühendisliğinin mükemmel, Rus roket motorlarının da dünyanın en iyileri olduğunu belirtti.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya mükemmel roket mühendisliğine ve günümüzün en iyi roket motorlarına sahip. Yeni Angara roketinin tekrar kullanılabilir versiyonu harika olur” dedi.

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni

— Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2019