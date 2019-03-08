Yaşam

Rusya en iyi roket motorlarına sahip

8 Mart 2019

ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Rus roket mühendisliğinin mükemmel, Rus roket motorlarının da dünyanın en iyileri olduğunu belirtti.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya mükemmel roket mühendisliğine ve günümüzün en iyi roket motorlarına sahip. Yeni Angara roketinin tekrar kullanılabilir versiyonu harika olur” dedi.

Musk, bu açıklamasıyla, Аrs Technica’nın Rus uzay gemisi Soyuz’un, SpaceX yapımı yeni Dragon araçlarıyla rekabet edemediği yönündeki habere tepki vermiş oldu.

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