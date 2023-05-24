Uyuşturucu zanlıları 2 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Kanunsuz uyuşturucu madde MDMA, Kokain ve Hintkeneviri türü alma, verme ve tasarrufu suçlarında tutuklanan zanlılar Hüseyin Akar ve Bekir Altay mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Hüseyin Akar ve zanlı 2 Bekir Altay’ın Kanunsuz uyuşturucu madde MDMA, Kokain ve Hintkeneviri türü alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 23 Mayıs’ta zanlılaırn tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını ve aynı gün ikametgahlarında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlıların konu maddeleri 13- 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında aranan 1 şahıstan 56 gram ağırlığında hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA ve 6 gram ağırlığında kokain aldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların aranan bazı şahıslara uyuşturucu verdiklerine yönelik beyanları olduğunu anlattı. Polis, soruturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.