11 kök hintkeneviri ve 6 gr uyuşturucuya 1 yıl hapis cezası - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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11 kök hintkeneviri ve 6 gr uyuşturucuya 1 yıl hapis cezası

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde, hintkeneviri ziraat alma ve tasarrufu” suçuyla ilgili olarak yargılanan  Erdinç Canbaz bir yıl hapis yatacak.

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde, hintkeneviri ziraat alma ve tasarrufu” suçuyla ilgili olarak yargılanan  Erdinç Canbaz bir yıl hapis yatacak.

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde, hintkeneviri ziraat alma ve tasarrufu” suçuyla ilgili olarak yargılanan  Erdinç Canbaz’ın aleyhindeki karar açıklandı.


Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç okudu. Soytaç, Erdinç Canbaz’ın Ocak- 14 Mart 2023 tarihleri arasında 5 ile 20 santimetre boylarında 11 kök hintkeneviri yetiştirdiğini ve yaklaşık 6 gram ağırlığında uyuşturucu tasarruf ettiğini belirtti.

Yargıç Murat Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 1 yıl  hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Tags:Erdinç Canbazhapismahkemeuyuşturucu
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