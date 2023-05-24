Bakan Çavuşoğlu, Mimarlar Odası’nı kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mimarlar Odası’nı kabul etti. Kabulde Bakan Çavuşoğlu’na Eğitim Yapıları Tasarım Kriterleri kitapçığı sunuldu.

Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Yazman Simzer Kaya ile Yönetim Kurulu üyeleri İpek Yaralıoğlu, Nezire Özgece ve Safiye Özaltıner’in katıldığı görüşmede 6 Şubat depreminin ardından toplumdaki duyarlılığın arttığı dile getirilirken, kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi verildi.

Yalnızca depreme dayanıklı değil, nitelikli ve güvenli projelerin üretilebilmesi için çalışma yürütülmesi gerektiğinden bahseden Başkan Uzunoğlu, hazırlanan “Eğitim Yapıları Tasarım Kriterleri” kitapçığının, sadece depreme dayanıklı değil daha nitelikli binalarda eğitim verilmesini sağlayacağını kaydetti.

Hazırlanan çalışmanın KTMMOB altında örgütlü tüm odalarla da paylaşıldığını, bir kopyasının da Eğitim Bakanlığı’na sunulduğunu ileten Uzunoğlu, ilerleyen günlerde çalıştay yapılarak tüm tarafların katkıları ile hazırlanan kitapçığa son halinin verileceğini ve yasal hale getirilmesi için çalışma sürdürüleceğini belirtti.

Uzunoğlu, Yarışma veya hizmet alımları ile hızlı, adil ve nitelikli binalar elde edilebileceğini de kaydetti.

Kabulde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Mimarlar Odası’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, süreç içerisinde yan yana yürümekten ve istişare içerisinde olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Bakanlık olarak eğitim binalarının eksiklerini giderebilmek ve depreme dayanıklı hale getirebilmek için ciddi bir çalışma yürütüldüğünden bahseden Bakan Çavuşoğlu, ilerleyen günlerde eğitim binalarının deprem performans analizlerinin sonuçlarını elde etmeyi planladıklarını, sonuçlar alındıktan sonra yürütülecek olan çalışmalarda Mimarlar Odası ile istişare içerisinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

Mimarlar Odası ile birlikte gelecekteki projeleri istişare etmekten mutluluk duyacaklarını da belirten Bakan Çavuşoğlu hem kitapçığı inceleyerek görüşlerini bildireceklerini hem de ilerleyen günlerde izlenecek yol haritasında Mimarlar Odası ile birlikte hareket etmekten mutluluk duyacaklarını iletti.