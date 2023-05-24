HAKSEN: AÖA’da yeni toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sekteye uğratıldı

Atatürk Öğretmen Akademisinde (AÖA) yetkili sendika olan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), yeni toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sekteye uğratıldığını belirtti.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil konuyla ilgili açıklamasında “AÖA’yı kapattırmayız” dedi. AÖA’da son dönemlerde ciddi huzursuzluğa yol açan söylentiler olduğunu belirten Erşangil, “Bugün gelinen noktada söylentiler doğrulanmakta” dedi.

“Aldıkları talimatlar doğrultusunda, uzun vadede laik, ilerici ve demokratik eğitim anlayışını hedef alanlar, ilk etapta AÖA’yı tasfiye ederek, ülkedeki öğretmen yapısını değiştirmek zorunda olduklarının farkındadırlar. Üzülerek söylüyoruz ki, bir yandan AÖA’nın yetkilerinin elinden alınmak istenmesi, diğer yandan da AÖA çalışanlarının haklarına göz dikilmesi bu karanlık çabanın parçasıdır’’ ifadelerini kullanan Erşangil, yetkili sendika olarak yeni toplu iş sözleşmesi için başlattıkları görüşme sürecinin “yüksekten gelen talimatlarla” sekteye uğratıldığını iddia etti.

Erşangil şöyle devam etti,

“Sendikamız, Atatürk Öğretmen Akademisi idari personelini temsil eden yetkili sendika olup, işveren sıfatıyla hareket eden AÖA ile arasında 16.06.2021-31.05.2023 tarihlerini kapsayan bir toplu iş sözleşmesi mevcuttur. HAKSEN olarak, sözleşme süresinin sona erecek olması nedeniyle Akademi’yi yazılı olarak yeni toplu iş sözleşmesi şartlarını görüşmeye davet ettik. Bunun üzerine 11 Mayıs 2023 tarihinde taraflar arasında bir toplantı gerçekleştirilmiş ve sendikanın yeni TIS’e eklenmesini istediği talepler işverene bildirilmiştir. Olumlu başlayan görüşmeler yüksekten gelen talimatlarla sekteye uğramış ve Akademi yönetimi masadan kaçmıştır”

Erşangil, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası uyarınca, toplu görüşmeye başladıktan sonra taraflardan biri toplantıya devam etmediği durumlarda atılması gereken yasal adımları attıklarını ve durumu yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirildiklerini ifade etti.

Yasa gereği Çalışma Bakanlığı’nın 5 gün içerisinde tarafları toplantıya çağırması gerektiğini belirten Erşangil, TİS görüşmelerinin Uzlaştırma Kurulu’nda devam edeceğini kaydetti.

“AÖA halkımızın özdeğeridir, aydınlık geleceğimizin teminatıdır” diyen Erşangil, hem AÖA’nın varlığı, hem de AÖA çalışanlarının hakları için her türlü mücadeleye hazır olduklarını ve süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.