Uyuşturucu partisinde yakalandılar

Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan ve 7 Şubat gecesi gardiyan eşliğinde çöp dökmeye çıktıkları sırada firar eden Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov, dün Rum polisi tarafından Larnaka’da yakalandı. Firarilerin iadesi için girişim başlatıldı

Duygu ALAN

Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve 7 Şubat akşamı, firar eden Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov, dün Rum polisi tarafından Larnaka’da tespit edilerek tutuklandı.

Havadis’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, firariler, Larnaka’da ikamet eden Metin Erdem’in yardımı ile uyuşturucu içtikleri sırada Rum polisi tarafından yapılan baskında tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada ise, iki firarinin iadesi için girişim başlatıldığı ifade edildi.

Çöp dökmek için çıktılar kaçtılar

Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov, bir gardiyanın kontrolünde çöp arabası ile cezaevi surları dışındaki alana çöp dökmek için çıktıkları sırada firar etmişlerdi.

Firar anı cezaevi kamera görüntülerine takılmıştı. Kamera bölgedeki fabrika işçilerini de firarilerin peşinden koşarak yakalamaya çalışırken görüntülemişti.

Güvenlik zafiyetinden faydalandılar

Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov’un Merkezi Cezaevi’nden firarında gözetleme kulesinde nöbetçi bulunmaması etkili olmuştu.

Merkezi Cezaevi’ni tepeden gören gözetleme kulesi gardiyan eksikliği nedeniyle yıllardır boş duruyordu.

Vardiyalar dönmediği için silahlı nöbetçinin bulunması gereken nöbetçi kulesi firarın yaşandığı gece de boştu.

Polis alarma geçmişti

Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov firar etmesi ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı tüm ekipler görevlendirilmişti.

İki firari, hem Kuzey’de hem de Güney’de aranıyordu. Firariler, olaydan 3 gün sonra Larnaka’da yakalandı.

Hırsızlıktan tutuklanmışlardı

Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov, İtimat Otobüs İşletmeleri’nde 29 Ekim 2017 tarihinde meydan gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanıp Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişti.