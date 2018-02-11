“Bir cahillik yaptım pişmanım”

Arkadaşının çantasındaki 5 bin Dolar parayı çalan Emrah Karakuzu, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Suçunu itiraf eden Karakuzu, cahilliğe sığındı

Duygu ALAN

Girne’de faaliyet gösteren bir mağazada aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine girerken çantasını arkadaşı Emrah Karakuzu’ya emanet eden Nasiva Rozymuradava, birkaç saat sonra çantasındaki paranın çalındığını fark etti.

Rozymuradava, polise şikayette bulundu, yapılan polis soruşturması neticesinde Rozymuradava’nın parasını çantasından çalan kişinin mağazaya birlikte gittiği arkadaşı Emrah Karakuzu olduğu tespit edildi.

Karakuzu gözaltına alındı. Arkadaşının kendisine emanet ettiği çanta içerisinden 5 bin Dolar nakit parayı çalan Emrah Karakuzu Girne’de dün mahkemeye çıkarıldı.

Parayı banka hesabına yatırmış

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru İbrahim Varol, mahkemedeki ifadesinde, Girne’de 9 Şubat 2018 tarihinde, saat 11.55 sıralarında, bir mağazada, zanlı Emrah Karakuzu’nun arkadaşı Nasiva Rozymuradava’nın kendisine emanet ettiği çanta içerisinde bulunan toplamda 5 bin Dolar nakit parayı çaldığını söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yapılan soruşturmada zanlı Emrah Karakuzu’nun “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan gözaltına alındığını belirten polis memuru Varol, zanlının polise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini kaydetti.

Varol, zanlının ifadesinde söz konusu parayı banka hesabına yatırdığı yönünde beyanda bulunduğunu dile getirdi.

İbrahim Varol, soruşturmanın henüz devam ettiğine vurgu yaparak, zanlının gönüllü ifadesinin teyit tekzibinin yapılabilmesi ve sözünü ettiği banka hesabının araştırılması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Zanlının serbest kalması halinde söz konusu banka hesabına müdahale etme ve parayı başka bir hesaba havale etme ihtimalinin olduğunu söyleyerek bu aşamada 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: Yaptım bir cahillik

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Emrah Karakuzu, pişman olduğunu ifade etti.

Karakuzu mahkemedeki ifadesinde, “Yaptım bir cahillik. Pişmanım” dedi.

Mahkeme, soruşturmanın henüz tamamlanmadığına bulgu yaparak zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.